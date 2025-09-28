La serie televisiva Game of Thrones ha rivoluzionato il panorama dell’intrattenimento, conquistando un vasto pubblico e stabilendo nuovi standard di qualità nel genere fantasy. La sua popolarità ha reso difficile individuare un sostituto che possa eguagliare la sua eredità. Numerosi show hanno tentato di replicarne il successo, ma pochi sono riusciti a lasciare un’impronta altrettanto significativa. In questo contesto, si evidenzia come alcuni programmi siano più adatti di altri a rappresentare una valida alternativa, tra cui spicca Succession, una produzione HBO che, pur non essendo un fantasy, si distingue per le sue caratteristiche di dramma familiare e satira mordente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Succession: il perfetto sostituto di game of thrones prima di house of the dragon