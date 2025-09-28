Su Instagram sono comparsi i Reel orizzontali | cosa sono e come realizzarli

Instagram introduce i Reel in formato panoramico 5120x1080: al momento in fase di test, offrono un’alternativa ai video verticali tradizionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: instagram - sono

Martina Strazzer, il video su Instagram: “Sono stanca, non mi sento colpevole”

Clara: “Adesso sono single. Fedez mi ha scritto su Instagram dopo Sanremo 2025, ci siamo trovati”

Andreas Muller e Veronica Peparini si sono sposati: le foto su Instagram delle nozze civili

Grazie mille, sono andato anche sulla testata nazionale la stampa grazie mille comunque Instagram sono quasi a 14.000 follower e Wine Facebook 22.000 follower e ringrazio tutti di cuore tutte le testate giornalistiche grazie mille per l'articolo - facebook.com Vai su Facebook

Incredibile. Dopo un anno, sono ancora bloccato da Giorgia Meloni su instagram. Il presidente del consiglio della nazione dove vivo e sono nato o chi per lei, pensano serva a qualcosa bloccare i profili su instagram di chi non è d'accordo con loro. Ho letto le d Vai su X

Su Instagram sono comparsi i Reel orizzontali: cosa sono e come realizzarli - Instagram introduce i Reel in formato panoramico 5120x1080: al momento in fase di test, offrono un’alternativa ai video verticali tradizionali ... Secondo fanpage.it

Reel orizzontali su Instagram, a che cosa servono e come funzionano - partner utilizziamo cookie e metodi simili per riconoscere i visitatori e ricordare le loro preferenze. Lo riporta wired.it