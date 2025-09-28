Inizia con un impegno sulla carta molto difficile il campionato della Mens Sana che oggi alle 18 attende Spezia. Senza Perin, out almeno per la prima giornata, coach Vecchi (nella foto) non vede comunque l’ora di giocare. "Dopo un lungo pre campionato c’è sicuramente una grande gioia nel giocare la prima in casa, specie per i nuovi, incluso il sottoscritto. Non nego che c’è voglia e curiosità per vivere il calore casalingo per la prima volta. Perin è out mentre Moretti è recuperato seppur indietro a livello di condizione. Monitoriamo le altre situazioni legate a classici acciacchi di fine preparazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Su il sipario: è campionato! Tre senesi a caccia di gloria. Mens Sana-Spezia, Stosa-Crocetta e Borgomanero-Costone