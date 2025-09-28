Su il sipario | è campionato! Tre senesi a caccia di gloria Mens Sana-Spezia Stosa-Crocetta e Borgomanero-Costone
Inizia con un impegno sulla carta molto difficile il campionato della Mens Sana che oggi alle 18 attende Spezia. Senza Perin, out almeno per la prima giornata, coach Vecchi (nella foto) non vede comunque l’ora di giocare. "Dopo un lungo pre campionato c’è sicuramente una grande gioia nel giocare la prima in casa, specie per i nuovi, incluso il sottoscritto. Non nego che c’è voglia e curiosità per vivere il calore casalingo per la prima volta. Perin è out mentre Moretti è recuperato seppur indietro a livello di condizione. Monitoriamo le altre situazioni legate a classici acciacchi di fine preparazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: sipario - campionato
Atalanta e AlbinoLeffe, si alza il sipario: come arrivano le bergamasche ai nastri di partenza del prossimo campionato
Atalanta, su il sipario: contro il Pisa si apre il campionato e l’era Juric
Eccellenza Si alza il sipario sul campionato
Cala il sipario su CIVS e EVHCCLATO A Volterra due piloti del M.C. Franco Mancini sul podio A Volterra (PI), con la disputa della Saline-Volterra, è calato il sipario sul CIVS (Campionato Italiano Velocità Salita) e sull’EVHCC (European Vintage Hill… - X Vai su X
Next Match - SERIE C - 1^Giornata Si alza il sipario sul campionato di Serie C Unica! Domenica 28 settembre alle 18:00 Pala Savio di Mortise (PD) Vigor Conegliano Ti aspettiamo nella nostra storica casa! Riempiamola di energia per scrivere un altro ca - facebook.com Vai su Facebook
Campionato di calcio libico: stasera le ultime tre partite - 30 di stasera le tre partite che devono assegnare lo scudetto del campionato di calcio libico al termine delle 'Final six of Libyan Premier League 2024- Scrive rainews.it