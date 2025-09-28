Su che canale Italia-Bulgaria oggi in tv Mondiali volley 2025 | orario e programma La decisione della RAI

Italia e Bulgaria si affronteranno nella finale dei Mondiali 2025 di volley maschile, che si giocherà domenica 28 settembre (ore 12.30 italiane) sul campo di Pasay City (Manila, Filippine). La nostra Nazionale cercherà di difendere il titolo conquistato tre anni fa a Katowice e andrà a caccia della quinta apoteosi della propria storia dopo quelle del 1990, 1994, 1998, 2022; i tutti verdi, invece, inseguiranno la prima affermazione, il miglior risultato è stato il secondo posto del 1970 (ai tempi si giocava con un girone e non con un match secco). LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-BULGARIA DI VOLLEY DALLE 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Su che canale Italia-Bulgaria oggi in tv, Mondiali volley 2025: orario e programma. La decisione della RAI

Italia-Bulgaria oggi in finale ai Mondiali di pallavolo maschile, orario e dove vederla in TV e streaming - Bulgaria è la finale dei Mondiali di pallavolo maschile 2025 in programma oggi alle 12:30, ora italiana ... fanpage.it scrive

Su che canale vedere in tv Italia-Bulgaria, Mondiali volley 2025: orario e programma. Decisione controversa della RAI - Italia e Bulgaria si affronteranno nella finale dei Mondiali 2025 di volley maschile, che si giocherà domenica 28 settembre (ore 12. Riporta oasport.it