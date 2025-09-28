Stupra una donna su un treno Trenord | ragazzo di 22 anni arrestato per violenza sessuale
Una terribile violenza sessuale a bordo di un treno Trenord. Ora, il presunto responsabile, un ventiduenne, è stato arrestato nei pressi della stazione dei pullman di Crotone. Il giovane era ricercato dal 22 settembre: il gip del Tribunale di Novara aveva emesso un'ordinanza di carcerazione dopo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: stupra - donna
SENTENZE INGIUSTE: SEMPRE COLPA DELLA DONNA. Ribaltiamo questo ignobile schema patriarcale e misogino. Due recenti sentenze stanno a ribadire un senso comune che va combattuto: l’uomo uccide, stupra, molesta ma lo fa “non volendo” o lo fa p - facebook.com Vai su Facebook
Arrestato un ventenne accusato di aver stuprato una donna su un treno a Novara - Un 22enne è stato arrestato nei pressi della stazione dei pullman di Crotone per una violenza sessuale commessa in Piemonte. Si legge su today.it
Donna violentata da un egiziano: l’incubo in una carrozza vuota sul treno - Un egiziano è stato arrestato a Crotone per una violenza sessuale su una donna, avvenuta su un treno in partenza da Novara. Riporta newsmondo.it