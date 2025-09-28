Studenti dell’Enriques in cattedra
Hanno raccontato la loro esperienza di immersione nella memoria, mentre su uno schermo scorrevano le immagini del viaggio compiuto assieme a Mauthausen. Hanno narrato le emozioni provate e quello che hanno imparato, facendolo conoscere agli altri ragazzi della scuola ma pure a genitori e altre persone esterne. Gli studenti dell’ istituto Enriques-Europa Unita protagonisti di una riflessione sulla Shoah e la deportazione, a partire dall’esperienza vissuta in prima persona con uno dei viaggi della memoria nei lager nazisti. È l’iniziativa che si è tenuta nell’aula magna del liceo Enriques, frutto di un progetto che ha coinvolto anche il liceo Parini di Seregno e l’istituto Leonardo da Vinci di Carate e che si è concluso nei mesi scorsi con la visita al campo di concentramento di Mauthausen. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
