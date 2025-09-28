Studentessa si ferisce durante partita di rugby a scuola | ottiene risarcimento in primo grado ma la Corte d’Appello ribalta tutto Ecco cosa hanno detto i giudici
La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza n. 6482025, depositata lo scorso 5 maggio, ha esaminato la vicenda relativa all’infortunio occorso a una studentessa durante una lezione di educazione fisica all’interno di un istituto scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: studentessa - ferisce
Cronache della Campania. Hot_Dope · Fight. Chic a Giugliano,ferisce il fratello di 14 anni per punire il nonno: arrestato 20enne #giugliano #choc #ferisce #fratello #cronachedellacampania - facebook.com Vai su Facebook