Striscia la Notizia 2025 | ecco quando torna in onda il tg satirico

Il ritorno di Striscia la Notizia per la stagione 2025-2026 rappresenta un evento atteso e annunciato da tempo. Dopo settimane di incertezze e speculazioni, le prime comunicazioni ufficiali confermano il proseguimento del celebre telegiornale satirico prodotto da Antonio Ricci. In questo approfondimento si analizzano le novità più rilevanti riguardo alla programmazione, alle strategie di promozione e alle possibili collocazioni nel palinsesto televisivo. annuncio ufficiale e prime immagini della nuova edizione. Sui principali canali Mediaset è stata diffusa una pubblicità che anticipa il ritorno di Striscia la Notizia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Striscia la Notizia 2025: ecco quando torna in onda il tg satirico

In questa notizia si parla di: striscia - notizia

Palinsesti autunnali Mediaset: svelata la sparizione di Striscia La Notizia

Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia

Striscia la Notizia cancellato dai palinsesti Mediaset? L’indizio clamoroso

Il segreto del successo? Enrico Lucci lo ha chiesto ai VIP Guarda il video al link: https://striscialanotizia.mediaset.it/news/il-segreto-del-successo-enrico-lucci-lo-ha-chiesto-ai-vip… #Striscialanotizia #AnnaFerzetti #PierfrancescoFavino - X Vai su X

Finché c’è Striscia… C’È SPERANZA! La 38ª edizione sta tornando! Inviateci le vostre segnalazioni a [email protected] o al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/sos-gabibbo #Striscialanotizia - facebook.com Vai su Facebook

Striscia la Notizia 2025, il tg satirico annuncia ufficialmente il ritorno: quando in onda - La trasmissione ha annunciato, con uno spot, il ritorno nella stagione attualmente in corso. Come scrive maridacaterini.it

Striscia la Notizia torna, ma non come prima: nuovo format e prima serata? Cosa succede a La Ruota della Fortuna - Il ritorno di Striscia la Notizia è confermato, ma non sarà come prima: ecco le ipotesi più discusse sul futuro del tg satirico di Antonio Ricci. Riporta rds.it