Stramaccioni perplesso su una mossa tattica di Conte | c’entrano Juan Jesus e Marianucci

Milan-Napoli, 2-0 dopo 45 minuti di gioco: arriva il commento di Andrea Stramaccioni a Dazn sulle difficoltà degli azzurri. Si è concluso sul risultato di 2-0 il primo tempo tra Milan e Napoli a San Siro: decide la grandissima prestazione di Christian Pulisic. L’ex Chelsea e Borussia Dortmund, infatti, sta mettendo in mostra una grandissima prova di forza e qualità. La sua cavalcata ed assist per l’1-0 ed il suo gol, valevole il raddoppio, rappresentano il suo contributo in campo. Un contributo messo in rialto anche da un “problema” tattico, sottolineato dalla seconda voce in telecronaca, Andrea Stramaccioni a Dazn. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Stramaccioni perplesso su una mossa tattica di Conte: c’entrano Juan Jesus e Marianucci

