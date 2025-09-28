Strage negli Usa | spara da una barca su un ristorante | 3 morti e 8 feriti

In Carolina del Nord tre persone sono state uccise e altre otto sono state ferite da un uomo su un’imbarcazione che ha aperto il fuoco sugli avventori di un ristorante sul lungomare. Lo riferisce la Nbc. L’imbarcazione, fanno sapere le autorità locali, si era fermata di fronte all’American Fish Company, presso il Southport Yacht Basin, e un uomo armato ha iniziato a sparare, per poi fuggire. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Strage negli Usa: spara da una barca su un ristorante: 3 morti e 8 feriti

