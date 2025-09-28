Strage al cantiere Esselunga d via Mariti | iniziano i lavori di messa in sicurezza dell' area

Firenzetoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Inizio dei lavori lunedì 29 settembre 2025 per la messa in sicurezza dell’area del cantiere di via Mariti, in base al progetto presentato da Esselunga in ottemperanza all'ordinanza 1342024 del Comune di Firenze”. A renderlo noto è la stessa amministrazione fiorentina, ad oltre un anno e mezzo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: strage - cantiere

’Riapre’ il cantiere della strage. Ok alla messa in sicurezza. Via da Empoli vede la luce

’Riapre’ il cantiere della strage. Ok alla messa in sicurezza. Via da Empoli vede la luce - La procura di Firenze ha infatti autorizzato la società La Villata, ad avviare la messa in sicurezza dell’area del cantiere in cui il 16 febbraio del 2024, ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Strage Cantiere Esselunga D