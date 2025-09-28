Strage a Gaza | 77 morti in un giorno tregua sempre più lontana

Esplosioni, sirene e voci concitate fanno da colonna sonora a un’altra giornata segnata da lutti nella Striscia di Gaza, dove decine di civili hanno perso la vita e centinaia risultano feriti in seguito ai raid israeliani, mentre sul fronte diplomatico ogni spiraglio di tregua appare lontano e la fiducia nei negoziati continua a sgretolarsi. Giornata . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

