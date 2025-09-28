Strage a Gaza | 77 morti in un giorno tregua sempre più lontana
Esplosioni, sirene e voci concitate fanno da colonna sonora a un’altra giornata segnata da lutti nella Striscia di Gaza, dove decine di civili hanno perso la vita e centinaia risultano feriti in seguito ai raid israeliani, mentre sul fronte diplomatico ogni spiraglio di tregua appare lontano e la fiducia nei negoziati continua a sgretolarsi. Giornata . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: strage - gaza
La strage di Gaza? “Un danno collaterale”. La frase sulla rivista Il Mulino fa arrabbiare i soci: “Che fine miserabile…”
Stallo nei negoziati e strage di civili, a Gaza la tregua resta un miraggio
Gaza, tredici vittime. A Deir al-Balah strage di bambini
GAZA: "ELIMINATO TERRORISTA DI HAMAS, PARTECIPO' ALLA STRAGE DEL 7 OTTOBRE 2023" Un terrorista di Hamas che aveva partecipato all'attacco a Nahal Oz durante la strage del 7 Ottobre 2023 è stato ucciso nella Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato - facebook.com Vai su Facebook
#Gaza, la strage degli innocenti. Il commento di Leonardo Bartoletti #Agipress https://agipress.it/gaza-la-strage-degli-innocenti/… Vai su X
Gaza, la guerra Israele-Hamas in diretta | Bombardamento israeliano su Nuseirat, 10 morti. Tajani: «A Gaza accordo possibile» - L'Assemblea si svuota tra i fischi prima del discorso, a Gaza altoparlanti «per gli ostaggi». Da corriere.it
Strage Nella Striscia Di Gaza: 99 morti negli attacchi israeliani, la maggior parte nel nord - L’ultimo bilancio registra 99 morti in un solo giorno nella striscia di gaza, con oltre 65mila vittime da ottobre e una crisi umanitaria sempre più grave nel nord dell’enclave. Scrive gaeta.it