Storico debutto ai Mondiali U20 in Cile | entra in scena il cartellino che rivoluziona il Var

A Valparaiso la prima assoluta del Football Video Support: il ct coreano chiede un rigore, ma l’arbitro conferma la decisione. Collina: “La risposta a chi invoca una tecnologia più accessibile”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Storico debutto ai Mondiali U20 in Cile: entra in scena il cartellino che rivoluziona il Var

