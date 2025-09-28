Storico debutto ai Mondiali U20 in Cile | entra in scena il cartellino che rivoluziona il Var
A Valparaiso la prima assoluta del Football Video Support: il ct coreano chiede un rigore, ma l’arbitro conferma la decisione. Collina: “La risposta a chi invoca una tecnologia più accessibile”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: storico - debutto
Debutto storico di Evan Ferguson a Roma … con una tripletta in 24 minuti!
Inter U23, ieri lo storico debutto contro il Trento: l’indizio tattico legato alla prima squadra
Fratta, un debutto doppiamente storico. Subito a Ferrara con gli eredi della Spal
Microsoft Flight Simulator 2024 segna uno storico debutto su PS5, con lancio fissato per l’8 dicembre e preordini imminenti. - facebook.com Vai su Facebook
A dieci anni dal debutto nel 2015 al Forum di Assago, @Fedez ha chiuso un ciclo storico con il suo #RitornoACasa, segnando il suo ritorno live dopo sei anni - X Vai su X
Storico debutto ai Mondiali U20 in Cile: entra in scena il cartellino che rivoluziona il Var - A Valparaiso la prima assoluta del Football Video Support: il ct coreano chiede un rigore, ma l’arbitro conferma la decisione. Come scrive gazzetta.it
Mondiali U.20; debutto ok per Cile e Paraguay, ora tocca all’Italia, ecco le speranze degli azzurrini - Vittorie nel recupero per Cile e Paraguay nella prima giornata del Mondiale U20. Riporta sport.virgilio.it