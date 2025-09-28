Stellone | Abbiamo giocato da Vis | L’arbitro ci ha rovinato la partita
"Contro il Gubbio abbiamo giocato da Vis, sono soddisfatto della prestazione. Non abbiamo rischiato nulla, trovando anche il gol nel primo tempo. Nella ripresa l’arbitro ha deciso di rovinare questa partita". Quello che si presenta ai microfoni del post gara è uno Stellone orgoglioso dei suoi ma rammaricato di ciò che poteva essere in parità numerica: "Dopo esser partiti un po’ contratti poiché reduci dalla pesante sconfitta di Forlì abbiamo mostrato il giusto atteggiamento per tutto il resto della gara. Una gestione delle ammonizioni molto negativa ci ha indubbiamente penalizzato. Inesistenti le due a Zoia; la mia espulsione a causa di una lamentela dopo l’ennesima ammonizione non data agli avversari è stata la ciliegina sulla torta di una brutta conduzione arbitrale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
