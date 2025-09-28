Stellone | Abbiamo giocato da Vis | L’arbitro ci ha rovinato la partita

Ilrestodelcarlino.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Contro il Gubbio abbiamo giocato da Vis, sono soddisfatto della prestazione. Non abbiamo rischiato nulla, trovando anche il gol nel primo tempo. Nella ripresa l’arbitro ha deciso di rovinare questa partita". Quello che si presenta ai microfoni del post gara è uno Stellone orgoglioso dei suoi ma rammaricato di ciò che poteva essere in parità numerica: "Dopo esser partiti un po’ contratti poiché reduci dalla pesante sconfitta di Forlì abbiamo mostrato il giusto atteggiamento per tutto il resto della gara. Una gestione delle ammonizioni molto negativa ci ha indubbiamente penalizzato. Inesistenti le due a Zoia; la mia espulsione a causa di una lamentela dopo l’ennesima ammonizione non data agli avversari è stata la ciliegina sulla torta di una brutta conduzione arbitrale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

stellone abbiamo giocato da vis l8217arbitro ci ha rovinato la partita

© Ilrestodelcarlino.it - Stellone: "Abbiamo giocato da Vis": "L’arbitro ci ha rovinato la partita"

In questa notizia si parla di: stellone - abbiamo

Spogliatoi Stellone: "Abbiamo perso i duelli"

Vis-Gubbio, appello di Stellone. "I tifosi stiano vicini alla squadra. Abbiamo bisogno del loro aiuto»

stellone abbiamo giocato visVis-Gubbio, Stellone appeals. "The fans must stand by the team. We need their help." - Gubbio just around the corner, many issues are on the table. Lo riporta sport.quotidiano.net

stellone abbiamo giocato visVis-Gubbio, appello di Stellone. "I tifosi stiano vicini alla squadra. Abbiamo bisogno del loro aiuto» - Roberto Stellone li snocciola tutti, in ordine di importanza. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Stellone Abbiamo Giocato Vis