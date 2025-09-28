In Italia e nel mondo c'è un rinnovato interesse per il nucleare. E dato che su scala globale si sta andando verso un sistema più decarbonizzato, l'energia atomica può diventare essenziale. A spiegarlo, a Tgcom24, è Stefano Monti, presidente dell'Associazione italiana nucleare (Ain). "L'Italia, come il resto dell'Europa, sforza a transire verso un sistema energetico che sia più resiliente, per evitare ad esempio blackout come quelli avvenuti in Spagna, e più competitivo: i costi dell'energia in Europa sono due, tre, anche cinque volte maggiori rispetto ai nostri competitori, e in questo noi siamo messi peggio rispetto agli altri Paesi Ue. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Stefano Monti (presidente Ain) a Tgcom24: "Nucleare essenziale per un mondo più decarbonizzato"