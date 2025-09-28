La programmazione televisiva di questa sera, domenica 28 settembre 2025, presenta un palinsesto ricco di eventi e trasmissioni di diverso genere, pensato per soddisfare le esigenze di ogni pubblico. Tra fiction, show musicali, approfondimenti giornalistici e film di vario genere, l’offerta si distingue per varietà e qualità. Di seguito vengono analizzati i principali appuntamenti in onda sui principali canali nazionali e satellitari, con dettagli sulle trame delle serie, i temi trattati e gli ospiti coinvolti. programmazione serale su Rai. rai 1 – fiction e approfondimenti. Su Rai 1 alle ore 21:30 prosegue la fiction Balene – Amiche per sempre, con la messa in onda della terza e quarta puntata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Stasera in tv: programmi, film e show da non perdere domenica 28 settembre 2025