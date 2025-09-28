Stasera in tv | programmi film e show da non perdere domenica 28 settembre 2025
La programmazione televisiva di questa sera, domenica 28 settembre 2025, presenta un palinsesto ricco di eventi e trasmissioni di diverso genere, pensato per soddisfare le esigenze di ogni pubblico. Tra fiction, show musicali, approfondimenti giornalistici e film di vario genere, l’offerta si distingue per varietà e qualità. Di seguito vengono analizzati i principali appuntamenti in onda sui principali canali nazionali e satellitari, con dettagli sulle trame delle serie, i temi trattati e gli ospiti coinvolti. programmazione serale su Rai. rai 1 – fiction e approfondimenti. Su Rai 1 alle ore 21:30 prosegue la fiction Balene – Amiche per sempre, con la messa in onda della terza e quarta puntata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: stasera - programmi
Guida ai programmi stasera in tv giovedì 10 luglio 2025: film e reality da non perdere
Martedì 5 agosto 2025: cosa vedere stasera in tv tra film e programmi
Stasera in TV 8 agosto 2025: programmi, film e show da non perdere
AL VIA TUTTE LE CATEGORIE ECCO IL PROGRAMMA DI A TUTTO CAMPO Da stasera a martedi immagini e approfondimenti. Queste le immagini che troverete nei nostri programmi. Si parte stasera alle 19.30 dopo il tg con Cordenonese - Torre. - facebook.com Vai su Facebook
Cosa guardi stasera? Fiction, calcio o talk? Ecco la guida completa ai programmi TV di giovedì 25 settembre #televisione #tv #CoppaItalia #drittoerovescio - X Vai su X
Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi sabato 27 settembre - 35 BALLANDO CON LE STELLE Conduce Milly Carlucci Milly Carlucci torna protagonista nella ventesima edizione del programma, che vede Paolo Belli scendere in pista come concorrente. Si legge su msn.com
Programmi TV domenica 28 settembre 2025: film, attualità e spettacolo in prima serata - Guida TV di stasera 28 settembre: film, fiction, approfondimenti e intrattenimento. Riporta lopinionista.it