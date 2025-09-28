Staffetta 10x1 Ora la corsa solidale a Lucca Foto e classifica

Lanazione.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucca, 28 settembre 2025 – Una vera e propria maratona di solidarietà ha animato il campo scuola Moreno Martini di Lucca, dove si è svolta la “10x1 ora – una corsa per la Tanzania, memorial Marino Nelli”. 10x1 ora, la staffetta solidale a Lucca La formula, ormai consolidata, prevede squadre composte da dieci atleti che si alternano in staffetta, correndo ciascuno per un’ora, per un totale di dieci ore complessive. L’organizzazione, come sempre, è stata curata con passione e impegno dall’ Asd Marciatori Marliesi. La giornata si è trasformata in una grande festa di sport, amicizia e condivisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

staffetta 10x1 ora la corsa solidale a lucca foto e classifica

© Lanazione.it - Staffetta 10x1 Ora, la corsa solidale a Lucca. Foto e classifica

In questa notizia si parla di: staffetta - 10x1

staffetta 10x1 corsa solidaleStaffetta 10x1 Ora, la corsa solidale a Lucca. Foto e classifica - La gara, che ricorda Marino Nelli, prevede squadre di dieci atleti che corrono un’ora ciascuno. Come scrive msn.com

staffetta 10x1 corsa solidaleTorna la staffetta benefica dei Marciatori Marliesi - Lucca, 25 settembre 2025 – Sabato 29 settembre 2025 – Campo CONI di Lucca Lucca si prepara ad accogliere una nuova edizione della “10x1 ora – Una corsa per la Tanzania, Memorial Marino Nelli”, la clas ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Staffetta 10x1 Corsa Solidale