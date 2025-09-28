staffetta 10x1 ora la corsa solidale a lucca foto e classifica

Lucca, 28 settembre 2025 – Una vera e propria maratona di solidarietà ha animato il campo scuola Moreno Martini di Lucca, dove si è svolta la “10x1 ora – una corsa per la Tanzania, memorial Marino Nelli”. 10x1 ora, la staffetta solidale a Lucca La formula, ormai consolidata, prevede squadre composte da dieci atleti che si alternano in staffetta, correndo ciascuno per un’ora, per un totale di dieci ore complessive. L’organizzazione, come sempre, è stata curata con passione e impegno dall’ Asd Marciatori Marliesi. La giornata si è trasformata in una grande festa di sport, amicizia e condivisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

