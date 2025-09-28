Staffetta 10x1 Ora la corsa solidale a Lucca Foto e classifica
Lucca, 28 settembre 2025 – Una vera e propria maratona di solidarietà ha animato il campo scuola Moreno Martini di Lucca, dove si è svolta la “10x1 ora – una corsa per la Tanzania, memorial Marino Nelli”. 10x1 ora, la staffetta solidale a Lucca La formula, ormai consolidata, prevede squadre composte da dieci atleti che si alternano in staffetta, correndo ciascuno per un’ora, per un totale di dieci ore complessive. L’organizzazione, come sempre, è stata curata con passione e impegno dall’ Asd Marciatori Marliesi. La giornata si è trasformata in una grande festa di sport, amicizia e condivisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: staffetta - 10x1
Bellissima la gara di staffetta 10x1 organizzata dalla Subbiano Marathon La G.S. Amatori Podistica Arezzo presente con il suo team con risultati cronometrici anche inaspettati, da rimarcare l' ottimo riscaldamento al parco giochi! - facebook.com Vai su Facebook
Staffetta 10x1 Ora, la corsa solidale a Lucca. Foto e classifica - La gara, che ricorda Marino Nelli, prevede squadre di dieci atleti che corrono un’ora ciascuno. Come scrive msn.com
Torna la staffetta benefica dei Marciatori Marliesi - Lucca, 25 settembre 2025 – Sabato 29 settembre 2025 – Campo CONI di Lucca Lucca si prepara ad accogliere una nuova edizione della “10x1 ora – Una corsa per la Tanzania, Memorial Marino Nelli”, la clas ... msn.com scrive