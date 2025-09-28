Ss36 enorme masso cade sulla ferrovia e poi precipita sulla strada | traffico e treni bloccati

Monzatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia sfiorata in Valassina. Dopo le 13 domenica 28 settembre un enorme masso è precipitato colpendo la ferrovia e fermandosi poi sulla Ss36 al km 55,560 nel territorio di Abbadia Lariana (Lecco). Solo per un miracolo si è evitata la tragedia: per fortuna non ci sono feriti nè tra i passeggeri. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

