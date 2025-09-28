Sarà una domenica di passione quella che oggi dovranno "attraversare" gli automobilisti sulla Sr 325. La strada di collegamento tra Prato e la Valbisenzio, è, infatti, a senso unico alternato almeno fino a domani mattina, quando interverranno gli operai e una volta terminati i lavori sarà possibile riaprire in entrambi i sensi di marcia l’ex statale. I disagi sono legati alla fuga di gas che si è verificata lo scorso venerdì mattina in località La Tignamica. La "fuga" si sarebbe originata da un tubo del gas sulla corsia della Sr 325 che da Prato porta verso Vaiano. Un primo intervento di riparazione da parte dei tecnici Centria sulla falla apertasi nella frazione di Vaiano lungo la 325 si era concluso venerdì in serata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sr 325, la strada nel caos. Oggi a senso alternato. Niente lavori la domenica