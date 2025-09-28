Spostamento porto a sud di Villa Castorina | Occorre rilanciare una riflessione sulla mobilità dinamica dello Stretto

“L’importante e vera notizia di questo inizio settembre collegata a quella che è la macro-discussione che da decenni si porta avanti sul Ponte dello Stretto in merito alla sua fattibilità, funzionalità e utilità è quella che fa riferimento a un tavolo istituzionale necessario per la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: spostamento - porto

I clan di Villaseta e Porto Empedocle davanti al gup: no della Dda allo spostamento del processo

Passeggiando si impara - Porto Vecchio, la sua storia e gli edifici La nascita del Porto Vecchio a metà Ottocento e il suo ruolo nell’economia marittima cittadina fino alla cessazione delle attività in loco con loro spostamento nel Porto Nuovo. È l'argomento dell'i - facebook.com Vai su Facebook

Ponte sullo Stretto, le rassicurazioni di Salvini alla sindaca di Villa - Incontro romano tra il ministro Salvini e la sindaca di Villa, Caminiti, sulle opere preliminari ... Secondo msn.com

Temporali e piogge in spostamento dal Nord verso il Centro-Sud - Confermata la fase di estremo maltempo in spostamento dal Nord e dalla Toscana verso il resto del Centro e localmente al Sud. Segnala notizie.tiscali.it