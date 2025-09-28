Sport in tv oggi domenica 28 settembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oasport.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, domenica 28 settembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con la prova in linea uomini élite dei Mondiali, il volley con la finale dei Mondiali, la MotoGP con il GP del Giappone, e tanto altro ancora. Nell’ultima giornata dei Mondiali di canottaggio l’Italia sarà in Finale A nelle specialità non olimpiche del doppio senior misto di Alice Gnatta e Niels Torre, e dell’ otto senior misto di Laura Meriano, Elisa Mondelli, Aisha Rocek, Alice Codato, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, con Alessandra Faella al timone. 🔗 Leggi su Oasport.it

sport in tv oggi domenica 28 settembre orari e programma dove vedere gli eventi in streaming

© Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 28 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

In questa notizia si parla di: sport - oggi

Sport in tv oggi (domenica 6 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sport in tv oggi (domenica 6 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Sport in tv oggi domenica 6 luglio: da Wimbledon alla F1 fino al Tour de France

Sport in tv oggi (domenica 28 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi, domenica 28 settembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con la prova ... oasport.it scrive

sport tv oggi domenicaSport in tv oggi (domenica 21 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, domenica 21 settembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con la finale della Billie Jean King Cup ed i ... Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Sport Tv Oggi Domenica