Sport in tv oggi domenica 28 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 28 settembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con la prova in linea uomini élite dei Mondiali, il volley con la finale dei Mondiali, la MotoGP con il GP del Giappone, e tanto altro ancora. Nell’ultima giornata dei Mondiali di canottaggio l’Italia sarà in Finale A nelle specialità non olimpiche del doppio senior misto di Alice Gnatta e Niels Torre, e dell’ otto senior misto di Laura Meriano, Elisa Mondelli, Aisha Rocek, Alice Codato, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, con Alessandra Faella al timone. 🔗 Leggi su Oasport.it

