Sport Festival Fabbri | Da questi quattro giorni nasceranno collaborazioni importanti

Nella giornata di domenica 28 settembre, si è abbassato il sipario sulla prima edizione del Ferrara Sport Festival. Si è dunque conclusa l'eterogenea rassegna firmata dal Comune di Ferrara, con i suoi quattro giorni dedicati a tutte le discipline e all'attività fisica a 360 gradi.Iscriviti al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it