Splendida prova del team Soudal in Spagna
Prestazione collettiva esemplare del gruppo pratese Soudal a Girona in Spagna nella prima edizione della Hero Uci Marathon World Cup, conclusasi con La Tramun Sea Otter Europe, gara estremamente tecnica su un percorso di 82 km e oltre 3.000 metri di dislivello, resi ancora più selettivi dalla pioggia che ha accompagnato i protagonisti nell’ultima sfida della stagione. Il Team Soudal ha confermato la propria solidità e competitività, chiudendo il circuito con quattro atleti tra i migliori al mondo. Per Leonardo Paez il terzo posto finale nella classifica generale della World Cup. Ottimo anche il risultato finale di Dario Cherchi, mentre tra le donne, Sandra Mairhofer ha ottenuto la seconda posizione nella generale, dove al quinto posto è terminata la sua compagna Adelheid Morath. 🔗 Leggi su Lanazione.it
