Spinazzola e Olivera perché Conte non li ha voluti convocare | ecco quando potrebbero rientrare

Spazionapoli.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I due terzini resteranno a Napoli dopo la decisione del mister leccese, che ha scelto di non convocarli per un motivo ben preciso. Intanto ci sono già novità per il rientro in campo  L’assenza di Spinazzola e Olivera per la gara contro il Milan si farà sentire. Nonostante Gutierrez sia pronto per partire dal primo minuto, esordire in maglia Napoli in una gara così delicata non è semplice e non può di certo aver reso felice Antonio Conte. Il tecnico leccese non ha vissuto una settimana facile nella preparazione al big match di questa sera, vedendo la sua difesa perdere ogni giorno un pezzo in più. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

spinazzola e olivera perch233 conte non li ha voluti convocare ecco quando potrebbero rientrare

© Spazionapoli.it - Spinazzola e Olivera, perché Conte non li ha voluti convocare: ecco quando potrebbero rientrare

In questa notizia si parla di: spinazzola - olivera

Manchester City – Napoli, le formazioni ufficiali: la scelta fra Spinazzola e Olivera

Napoli-Pisa, difesa confermata: Spinazzola favorito su Olivera

Emergenza Napoli: fermi anche Olivera e Spinazzola, oltre a Buongiorno e Rrahmani (Sky Sport)

spinazzola olivera perch233 conteSpinazzola-Olivera out per il Milan: c'è un motivo per cui Conte non li ha neanche fatti partire - Napoli, big match della quinta giornata di Serie A in programma questa sera a San Siro. Da tuttonapoli.net

spinazzola olivera perch233 conteFLASH | Piove sul bagnato per Conte: altre due assenze in vista di Milan-Napoli - Non c'è pace Conte: out sia Spinazzola che Olivera in vista del big match contro il Milan ... Lo riporta fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Spinazzola Olivera Perch233 Conte