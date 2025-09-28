Spilla pro Palestina al seggio identificato un rappresentante di lista
Porto Recanati (Macerata), 28 settembre 2025 – La prima giornata di voto per le regionali, nel Maceratese, non è stata priva di tensioni. Al seggio di Porto Recanati gli animi si sono accesi dopo una segnalazione su due rappresentanti di lista (un uomo e una donna) che indossavano una spilletta con un’anguria, diventata simbolo della resistenza palestinese. Qualcuno ha contestato l’esposizione del simbolo, ma dopo una consultazione del regolamento che governa le attività nei seggi con la funzionaria dell’ufficio elettorale, è emerso che era tutto in regola. Caso chiuso? Neanche per idea: i rappresentanti di lista, infatti, sono stati avvicinati da un finanziere e un carabiniere, che hanno intimato loro di togliere la spilla; in caso contrario avrebbero dovuto andarsene e restare ad almeno duecento metri di distanza dal seggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
