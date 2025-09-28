Spider-Man e le sue identità più iconiche nel mondo Marvel

Nel corso degli anni, il personaggio di Spider-Man ha spesso assunto le identità di altri celebri eroi dell’ Universo Marvel. Questa tendenza ha dato vita a numerosi episodi memorabili, che spaziano da brevi sequenze fantasiose a trame complesse in cui Peter Parker si confronta con ruoli e poteri di altri supereroi. Questo approfondimento analizza alcune delle trasformazioni più significative e sorprendenti che hanno coinvolto il celebre Wallcrawler, evidenziando la versatilità del personaggio. le fusioni tra spider-man e altri eroi marvel. presenze nei fumetti Marvel. Nel corso di oltre sessant’anni di storia editoriale, sono stati numerosi i momenti in cui Hulk ha indossato i panni di Spider-Man o viceversa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

