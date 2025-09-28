Spider-Man e il primo villain donna | ultime notizie da Marvel
nuova antagonista nel film di spider-man: un’inedita figura femminile. Il panorama cinematografico dedicato a Spider-Man si arricchisce di un possibile nuovo personaggio antagonistico, che potrebbe rappresentare una novità assoluta nel franchise. La presenza di una villain al femminile, ancora assente nelle precedenti trasposizioni live action, promette di portare un elemento di novità e suspense alle avventure dell’Uomo Ragno. possibile introduzione di una villain mutaforma nel prossimo film del MCU. le indiscrezioni sul protagonista antagonistico. Sono emerse voci provenienti da fonti vicine alla produzione che indicano come il principale antagonista del nuovo film, intitolato Brand New Day, possa essere una donna con capacità di mutamento delle sembianze. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
