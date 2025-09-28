Spese per scuola e libri aprono i bandi per le borse di studio
A partire da lunedì 29 settembre e fino a lunedì 1 dicembre 2025 le famiglie liguri potranno presentare domanda per accedere ai bandi regionali destinati agli studenti delle scuole statali e paritarie.La Regione ha stanziato quasi 3,2 milioni di euro per finanziare due tipologie di borse di.
Regione: iscrizioni, frequenza e libri di testo; aprono i bandi per borse di studio - Dall'ufficio stampa di Regione Liguria A partire da domani, lunedì 29 settembre, e fino a lunedì 1° dicembre 2025 le famiglie liguri potranno presentare ...
