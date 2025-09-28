Spari in spiaggia e declassamento del lupo | cosa prevedono gli emendamenti al ddl Caccia

Spari in spiaggia, lupo declassato e ruolo dell'Ispra ridimensionato: gli emendamenti al ddl Caccia scatenano la protesta degli ambientalisti poco prima dell'inizio della discussione in Senato. Il WWF avverte: “Colpo alla tutela ambientale e rischio per la sicurezza e la libertà dei cittadini”. 🔗 Leggi su Fanpage.it