Spari in pieno giorno a Napoli | morto un ragazzo di 33 anni

Agi.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - I carabinieri della Compagnia Vomero sono intervenuti in via Miano, nei pressi del bosco della Reggia di Capodimonte, dove Umberto Russo, 33 anni, già noto alle forze dell'ordine, questa mattina intorno alle 9:30 è stato centrato da proiettili mentre era in auto. Il 33enne è stato portato all'ospedale Cardarelli ed è morto poco dopo per le ferite subite. 🔗 Leggi su Agi.it

