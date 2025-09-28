Spari davanti alla friggitoria | feriti a colpi di pistola padre e figlio

Due uomini, da quanto risulta padre e figlio, sono stati feriti a colpi di arma da fuoco questa sera, poco dopo le 21, nei pressi di una friggitoria a Pozzuoli. La sparatoriaLa sparatoria, sentita distintamente da diverse persone, è avvenuta in largo Tranvai, nei pressi di via Matteotti (ex via. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: spari - davanti

Spari alla festa di compleanno. Donna uccisa davanti ai bambini

Spari e urla, follia in Italia: ucciso così davanti a tutti, colpito anche un bambino

Rissa davanti a un bar: in 20 tra calci e pugni fermati dagli spari in aria dei carabinieri

Dallas, spari in ufficio ICE: la polizia davanti all'ufficio dell'immigrazione - facebook.com Vai su Facebook

Spari a Pozzuoli, feriti padre e figlio - Due uomini, da quanto risulta padre e figlio, sono stati feriti a colpi di arma da fuoco questa sera, poco dopo le 21, nei pressi di una friggitoria a Pozzuoli. Si legge su napolitoday.it

Spari nella notte a Quarto, due feriti - I carabinieri della tenenza di Quarto e della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti questa notte intorno alle 2 per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco in via Primo Maggio a Quarto. Lo riporta rainews.it