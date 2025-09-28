Spari al centro di Napoli | paura ai Quartieri Spagnoli e nella zona di Montecalvario
Spari in vico lungo San Matteo ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Ritrovato un bossolo calibro 9. Indaga la Polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: spari - centro
Rocca di Papa, spari in centro: ammazza uomo che gli uccise il figlio
Israele, spari sulla folla in attesa di cibo al centro aiuti: 27 morti e oltre 180 feriti. Negoziati Gaza “vicini al collasso”
Italia – Spari in pieno centro: la situazione. “State attenti”
*Centro storico, dopo gli spari, le multe* ? Sono scattati i controlli nell'ambito del piano straordinario per la sicurezza, sono partite raffiche di multe per gli automobilisti Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #centro #storico #sicurezza #multe #residenti - facebook.com Vai su Facebook
Rapina con spari al centro commerciale: Commessi minacciati con un mitra. Bandito fermato da un militare in borghese e uno in congedo. I Carabinieri di #Molfetta hanno arrestato un uomo. Ci sono altre vittime? #chilhavisto [Video TGR Rai Puglia]? - X Vai su X
Spari al centro di Napoli: paura ai Quartieri Spagnoli e nella zona di Montecalvario - Spari in vico lungo San Matteo ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Si legge su fanpage.it
Spari ai Quartieri Spagnoli, Lancia Y centrata dai colpi di pistola - Stanotte i carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti in vicolungo San Matteo per la segnalazione anonima di colpi ... Lo riporta internapoli.it