Spari a Pozzuoli feriti padre e figlio
Due uomini, da quanto risulta padre e figlio, sono stati feriti a colpi di arma da fuoco questa sera, poco dopo le 21, nei pressi di una friggitoria a Pozzuoli. La sparatoriaLa sparatoria, sentita distintamente da diverse persone, è avvenuta a poca distanza dal Tunnel Tranvai. Sul posto polizia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: spari - pozzuoli
Spari contro lo Zenith di Pozzuoli, rinvenuti cinque bossoli
#Licola - Intossicazione in ristorante: 10 clienti in ospedale, locale sequestrato #Cronaca #Pozzuoli #Carabinieri #Nas #Asl #Campania #IntossicazioneAlimentare #Ristorante #Sequestro #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Sparatoria a Pozzuoli, feriti padre e figlio - A quanto pare la sparatoria sarebbe avvenuta tra la folla della movida forse per motivi riferiti alla ciroclazione a pochi passi dal tunnel Tranvai a pochi passi da una nota rosticceria. Lo riporta napolivillage.com
Spari nella notte a Quarto, due feriti - I carabinieri della tenenza di Quarto e della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti questa notte intorno alle 2 per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco in via Primo Maggio a Quarto. Riporta rainews.it