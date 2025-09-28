Spari a Pozzuoli feriti padre e figlio

Napolitoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini, da quanto risulta padre e figlio, sono stati feriti a colpi di arma da fuoco questa sera, poco dopo le 21, nei pressi di una friggitoria a Pozzuoli. La sparatoriaLa sparatoria, sentita distintamente da diverse persone, è avvenuta a poca distanza dal Tunnel Tranvai. Sul posto polizia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spari - pozzuoli

Spari contro lo Zenith di Pozzuoli, rinvenuti cinque bossoli

spari pozzuoli feriti padreSparatoria a Pozzuoli, feriti padre e figlio - A quanto pare la sparatoria sarebbe avvenuta tra la folla della movida forse per motivi riferiti alla ciroclazione a pochi passi dal tunnel Tranvai a pochi passi da una nota rosticceria. Lo riporta napolivillage.com

Spari nella notte a Quarto, due feriti - I carabinieri della tenenza di Quarto e della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti questa notte intorno alle 2 per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco in via Primo Maggio a Quarto. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Spari Pozzuoli Feriti Padre