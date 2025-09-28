Sparatoria in una chiesa negli Stati Uniti! Ci sono vittime | edificio va in fiamme

Una tragedia ha colpito la comunità di Grand Blanc, nel Michigan, dove una sparatoria ha coinvolto una chiesa mormone. L’episodio, riportato dai media locali statunitensi, ha avuto luogo nella cappella di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, ora completamente avvolta dalle fiamme. Diverse immagini e video diffusi sui social mostrano la struttura in pieno incendio, suscitando sgomento e preoccupazione tra i residenti. Le prime informazioni indicano che ci sono diversi feriti, mentre l’uomo che ha aperto il fuoco sarebbe stato neutralizzato dalle forze dell’ordine. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione, ma la notizia ha già scosso profondamente la comunità locale e l’intero Stato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

