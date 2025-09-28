Sparatoria in una chiesa mormone nello stato del Michigan edificio in fiamme e diversi i feriti

Sparatoria in una chiesa mormone di Grand Blanc, nello stato del Michigan, a circa 80 km a nord dalla città di Detroit. A seguito dello scontro a fuoco “l’intera chiesa è in fiamme”, ha dichiarato Christopher Swanson, sceriffo della contea. Come riportano le autorità locali, l’aggressore è “down”, senza specificare se sia stato ucciso o arrestato. Gli investigatori non hanno ancora riferito il numero ufficiale delle persone morte o ferite nella sparatoria, ma il bilancio sembrerebbe alto e tra i feriti ci sarebbero anche dei bambini. Per la popolazione locale non ci sarebbe più alcuna minaccia, ma è stato comunque chiesto di evitare la zona finché sono in corso le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sparatoria in una chiesa mormone nello stato del Michigan, edificio in fiamme e diversi i feriti

In questa notizia si parla di: sparatoria - chiesa

Sparatoria in chiesa, tre morti: tra le vittime anche l’aggressore

Sparatoria in una chiesa negli Usa: 2 morti

Usa, sparatoria in chiesa del Kentucky: tre morti, incluso l’aggressore

Un video mostra la chiesa in fiamme mentre le autorità stanno intervento per porre fine ad una sparatoria che ha causato numerose vittime presso la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc, nel Michigan. Vai su X

Paternò: sparatoria nello piazzale della chiesa “Spirito Santo”, l’autore si è costituito accompagnato dal suo avvocato. Al momento risulta indagato a piede libero. I Carabinieri sono impegnati nella ricostruzione dell’accaduto Indagini a 360 gradi a Paternò per - facebook.com Vai su Facebook

Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan, vi sarebbero diversi feriti - L'attentatore è stato neutralizzato dalla polizia, l'edificio della chiesa è stato avvolto dalle fiamme poco dopo l'inizio dell'attacco ... Come scrive rainews.it

Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan, diversi feriti. Neutralizzato l'aggressore - Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria in una chiesa mormone in Michigan e l'aggressore è stato "neutralizzato". huffingtonpost.it scrive