Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan un morto e sei feriti tra cui dei bambini Neutralizzato l' attentatore

Si aggrava il bilancio dell'attentato a una chiesa mormona di Grand Blanc, nel Michigan. Secondo l'emittente Bno News, almeno una persona è rimasta uccisa. Sei i feriti, tra cui bambini ha reso noto la Cnn. Ma diverse persone risultano disperse, forse intrappolate all'interno dell'edificio in parte crollato Secondo la Cnn la polizia ha sottolineato che l'attentatore è stato neutralizzato.

