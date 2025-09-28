Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan un morto e sei feriti tra cui dei bambini Neutralizzato l' attentatore

Feedpress.me | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si aggrava il bilancio dell’attentato a una chiesa mormona di Grand Blanc, nel Michigan. Secondo l’emittente Bno News, almeno una persona è rimasta uccisa. Sei i feriti, tra cui bambini ha reso noto la Cnn. Ma diverse persone risultano disperse, forse intrappolate all’interno dell’edificio in parte crollato Secondo la Cnn  la polizia ha sottolineato che l’attentatore è stato neutralizzato.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

sparatoria in una chiesa mormone in michigan un morto e sei feriti tra cui dei bambini neutralizzato l attentatore

© Feedpress.me - Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan, un morto e sei feriti tra cui dei bambini. Neutralizzato l'attentatore

In questa notizia si parla di: sparatoria - chiesa

Sparatoria in chiesa, tre morti: tra le vittime anche l’aggressore

Sparatoria in una chiesa negli Usa: 2 morti

Usa, sparatoria in chiesa del Kentucky: tre morti, incluso l’aggressore

sparatoria chiesa mormone michiganSparatoria in una chiesa mormone in Michigan, diversi feriti. Neutralizzato l'aggressore - Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria in una chiesa mormone in Michigan e l'aggressore è stato "neutralizzato". Da huffingtonpost.it

sparatoria chiesa mormone michiganSparatoria in una chiesa mormone in Michigan: diversi feriti (tra cui bambini), neutralizzato l'aggressore. In fiamme l'edificio - Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria presso una chiesa mormone a Grand Blanc, in Michigan. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sparatoria Chiesa Mormone Michigan