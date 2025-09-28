Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan un morto e nove feriti tra cui dei bambini Neutralizzato l' attentatore Trump | Ennesimo attacco a cristiani

Si aggrava il bilancio dell’attentato a una chiesa mormona di Grand Blanc, nel Michigan. Secondo l’emittente Bno News, almeno una persona è rimasta uccisa. Nove i feriti, tra cui bambini ha reso noto la Cnn. Ma diverse persone risultano disperse, forse intrappolate all’interno dell’edificio in parte crollato Secondo la Cnn la polizia ha sottolineato che l’attentatore è stato neutralizzato.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan, un morto e nove feriti tra cui dei bambini. Neutralizzato l'attentatore. Trump: "Ennesimo attacco a cristiani"

