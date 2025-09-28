Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan | feriti anche bambini edificio in fiamme L’aggressore ucciso

Quotidiano.net | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Washington, 28 settembre 2025 - Diverse persone sono rimaste ferite, tra cui dei bambini, nella sparatoria avvenuta in una chiesa mormone a Grand Blanc, in Michigan. L 'aggressore è stato ucciso, mentre l'edificio religioso è in fiamme, secondo quanto si legge sulla Cnn. I video girati da una residente, Leah Graham, mostrano dense colonne di fumo provenienti dalla chiesa.  Il responsabile dell'attentato ha sfondato il muro dell'edificio con il suo pickup prima di sparare e appiccare un incendio. In video circolati in rete si vede un fuoristrada grigio, con due enormi bandiere americane sul cassone, sfondare il perimetro della chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

