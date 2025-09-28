Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan | diversi feriti edificio in fiamme Aggressore neutralizzato

Quotidiano.net | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Washington, 28 settembre 2025 - Diverse persone sono rimaste colpite nella sparatoria avvenuta in una chiesa mormone a Grand Blanc, in Michigan. Lo riporta la polizia locale che aggiunge che l'aggressore sarebbe stato colpito e non è più una minaccia, mentre l'edificio religioso è in fiamme, secondo quanto si legge sulla Cnn. La polizia di Grand Blanc, un sobborgo di Flint, cittadina ad un'ottantina di chilometri da Detroit, non ha specificato se dicendo che l'aggressore è "down", neutralizzato, intenda dire che sia rimasto ucciso o se sia stato arrestato. Nel suo comunicato esorta la popolazione a rimanere lontana dall'area della chiesa che è in fiamme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

sparatoria in una chiesa mormone in michigan diversi feriti edificio in fiamme aggressore neutralizzato

© Quotidiano.net - Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan: diversi feriti, edificio in fiamme. “Aggressore neutralizzato”

In questa notizia si parla di: sparatoria - chiesa

Sparatoria in chiesa, tre morti: tra le vittime anche l’aggressore

Sparatoria in una chiesa negli Usa: 2 morti

Usa, sparatoria in chiesa del Kentucky: tre morti, incluso l’aggressore

sparatoria chiesa mormone michiganSparatoria in una chiesa mormone in Michigan, diversi feriti. Neutralizzato l'aggressore - Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria in una chiesa mormone in Michigan e l'aggressore è stato "neutralizzato". Scrive huffingtonpost.it

sparatoria chiesa mormone michiganSparatoria in una chiesa mormone in Michigan, vi sarebbero diversi feriti - L'attentatore è stato neutralizzato dalla polizia, l'edificio della chiesa è stato avvolto dalle fiamme poco dopo l'inizio dell'attacco ... Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Sparatoria Chiesa Mormone Michigan