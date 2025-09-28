Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan | diversi feriti edificio in fiamme Aggressore neutralizzato

Washington, 28 settembre 2025 - Diverse persone sono rimaste colpite nella sparatoria avvenuta in una chiesa mormone a Grand Blanc, in Michigan. Lo riporta la polizia locale che aggiunge che l'aggressore sarebbe stato colpito e non è più una minaccia, mentre l'edificio religioso è in fiamme, secondo quanto si legge sulla Cnn. La polizia di Grand Blanc, un sobborgo di Flint, cittadina ad un'ottantina di chilometri da Detroit, non ha specificato se dicendo che l'aggressore è "down", neutralizzato, intenda dire che sia rimasto ucciso o se sia stato arrestato. Nel suo comunicato esorta la popolazione a rimanere lontana dall'area della chiesa che è in fiamme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan: diversi feriti, edificio in fiamme. “Aggressore neutralizzato”

