Sparatoria in una chiesa mormona in Michigan | almeno un morto e nove feriti Trump | Attacco mirato ai cristiani

Una persona è morta e altre nove sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in una chiesa mormone di Grand Blanc, nello stato Usa del Michigan, a circa ottanta chilometri a nord di Detroit. L’aggressore, un quarantenne originario della vicina città di Burton, è stato ucciso: a quanto ricostruito dalla polizia locale, ha sfondato il portone d’ingresso con la propria auto, poi è uscito dal veicolo e ha aperto il fuoco con un fucile d’assalto contro i fedeli riuniti per la funzione domenicale. Prima di essere neutralizzato, l’uomo ha fatto in tempo a incendiare il luogo di culto: dalla struttura si sono alzate spesse colonne di fumo e i vigili del fuoco hanno impiegato un’ora per spegnere le fiamme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Trump: "Attacco mirato ai cristiani"