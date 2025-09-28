Sparatoria in una chiesa mormona in Michigan | almeno un morto e nove feriti Trump | Attacco mirato ai cristiani
Una persona è morta e altre nove sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in una chiesa mormone di Grand Blanc, nello stato Usa del Michigan, a circa ottanta chilometri a nord di Detroit. L’aggressore, un quarantenne originario della vicina città di Burton, è stato ucciso: a quanto ricostruito dalla polizia locale, ha sfondato il portone d’ingresso con la propria auto, poi è uscito dal veicolo e ha aperto il fuoco con un fucile d’assalto contro i fedeli riuniti per la funzione domenicale. Prima di essere neutralizzato, l’uomo ha fatto in tempo a incendiare il luogo di culto: dalla struttura si sono alzate spesse colonne di fumo e i vigili del fuoco hanno impiegato un’ora per spegnere le fiamme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sparatoria - chiesa
Sparatoria in chiesa, tre morti: tra le vittime anche l’aggressore
Sparatoria in una chiesa negli Usa: 2 morti
Usa, sparatoria in chiesa del Kentucky: tre morti, incluso l’aggressore
Nuova sparatoria negli Usa. Ad essere presa di mira è stata una chiesa mormone in Michigan dove si é sfiorata la strage, perché centinaia di persone stavano assistendo alla messa. Il bilancio provvisorio è di un morto e nove feriti. #ANSA https://ansa.it/sito/no - X Vai su X
Paternò: sparatoria nello piazzale della chiesa “Spirito Santo”, l’autore si è costituito accompagnato dal suo avvocato. Al momento risulta indagato a piede libero. I Carabinieri sono impegnati nella ricostruzione dell’accaduto Indagini a 360 gradi a Paternò per - facebook.com Vai su Facebook
Sparatoria in una chiesa mormona in Michigan, almeno un morto. Tra i feriti anche bambini - Si aggrava il bilancio dell'attentato a una chiesa mormona di Grand Blanc, nel Michigan. Riporta affaritaliani.it
Usa, media: "Sparatoria in una chiesa mormona nel Michigan" - In fiamme la cappella di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Si legge su tg24.sky.it