Sparatoria in una Chiesa in Michigan almeno un morto e nove feriti

Almeno una persona è stata uccisa e altre nove sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in una Chiesa dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc Township, nel Michigan. Secondo le autorità locali, citate dai media americani, un uomo armato - durante una funzione religiosa - avrebbe iniziato a sparare e poi avrebbe appiccato un grosso incendio. Il responsabile - un 40enne del posto - sarebbe poi stato ucciso dalla polizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sparatoria in una Chiesa in Michigan, almeno un morto e nove feriti

In questa notizia si parla di: sparatoria - chiesa

