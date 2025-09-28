Sparatoria in Michigan | ferite diverse persone in una chiesa mormone

Diverse persone sono state colpite da arma da fuoco in una chiesa mormone nel Michigan, a Flint. L'autore della sparatoria sarebbe stato arrestato. La sparatoria è avvenuta presso la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc, circa 80 chilometri a nord di Detroit, ha dichiarato la polizia locale in un post sui social media. La chiesa è ora in fiamme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

