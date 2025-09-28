Sparatoria in Michigan | ferite diverse persone in una chiesa mormone

Diverse persone sono state colpite da arma da fuoco in una chiesa mormone nel Michigan, a Flint. L'autore della sparatoria sarebbe stato arrestato. La sparatoria è avvenuta presso la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc, circa 80 chilometri a nord di Detroit, ha dichiarato la polizia locale in un post sui social media. La chiesa è ora in fiamme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sparatoria in Michigan: ferite diverse persone in una chiesa mormone

In questa notizia si parla di: sparatoria - michigan

Un video mostra la chiesa in fiamme mentre le autorità stanno intervento per porre fine ad una sparatoria che ha causato numerose vittime presso la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc, nel Michigan. Vai su X

Noi che amiamo Nola. . Rapina a mano armata nel centro commerciale e sparatoria nel parcheggio: due feriti a #Molfetta L'episodio sarebbe avvenuto questa mattina, intorno alle 10.30. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, gli agenti della polizia locale - facebook.com Vai su Facebook

Dallas, sparatoria nella sede dell'Ice (l'agenzia anti-immigrazione): almeno un morto e due feriti, il cecchino si toglie la vita - Una persona è rimasta uccisa, oltre all'attentatore, e altre due sono rimaste ferite in una sparatoria in un centro migranti a Dallas. Scrive ilmessaggero.it

Sparatoria a Dallas in un centro per migranti: due morti e due feriti, aggressore si è suicidato - Almeno una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in una sparatoria questa mattina in un centro ICE di Dallas ... Da fanpage.it