Aperta un’inchiesta sulla sparatoria avvenuta in pieno centro in questa domenica. I punti da chiarire sull’accaduto sono ancora differenti Prima i colpi di pistola, poi il trasferimento in ospedale e, infine, la notizia della morte. L’ultima domenica di settembre si è trasformata in un vero e proprio incubo in una città. La sparatoria ha portato alla morte di un uomo di 33 anni ed ora si indaga per ricostruire meglio quanto successo. I punti da chiarire in questa vicenda sono ancora diversi e per questo motivo gli inquirenti preferiscono mantenere il massimo riserbo. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Sparatoria in città, c’è un morto: indagano i carabinieri