Sparatoria in città c’è un morto | indagano i carabinieri
Aperta un’inchiesta sulla sparatoria avvenuta in pieno centro in questa domenica. I punti da chiarire sull’accaduto sono ancora differenti Prima i colpi di pistola, poi il trasferimento in ospedale e, infine, la notizia della morte. L’ultima domenica di settembre si è trasformata in un vero e proprio incubo in una città. La sparatoria ha portato alla morte di un uomo di 33 anni ed ora si indaga per ricostruire meglio quanto successo. I punti da chiarire in questa vicenda sono ancora diversi e per questo motivo gli inquirenti preferiscono mantenere il massimo riserbo. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Sparatoria a Salerno, tre arresti per tentato duplice omicidio A rimanere feriti due cittadini tunisini: un 38enne, colpito alle gambe da tre proiettili, e un 47enne, ferito alla testa, probabilmente con un oggetto contundente.
Gerico, due morti in una sparatoria a un varco di confine: l'Idf circonda la città. Trump: in disaccordo con Netanyahu sull'operazione a Gaza City. Israele: attaccati obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. Tutti gli aggiornamenti sul Medio Oriente
Sparatoria in una scuola in Colorado: almeno tre feriti gravi. Morto l'autore