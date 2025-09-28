Sparatoria in Brianza ferito un ragazzo di 21 anni

Notte di sangue in Brianza. Un ragazzo finisce in ospedale in codice giallo per una ferita da arma da fuoco. Pochissime le notizie fino a ora trapelate: la sparatoria è avvenuta alla una e trenta di stanotte, domenica 28 settembre, a Limbiate in via Bainsizza.Il ferito è un giovane di 21 anni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

