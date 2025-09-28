Sparatoria e incendio in chiesa mormona del Michigan comunità sotto shock

In meno di un battito di cuore la preghiera si è trasformata in caos: nella cittadina di Grand Blanc, nel Michigan, un uomo armato ha fatto irruzione in una chiesa mormona, lasciandosi alle spalle fumo, dolore e domande destinate a riecheggiare a lungo nella comunità. Vittime, feriti e un luogo sacro ridotto in cenere Il .

In questa notizia si parla di: sparatoria - incendio

