Sparatoria a Napoli | uomo ucciso in auto vicino al Bosco di Capodimonte
Omicidio a Napoli. Questa mattina, 28 settembre, a Napoli si è verificato un omicidio a colpi di pistola. La vittima, un uomo di 33 anni già noto alle forze dell'ordine, è stata colpita mentre si trovava a bordo della sua auto in via Miano, a poca distanza dal Bosco di Capodimonte. Dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era nella sua auto intorno alle 9,30 di oggi (domenica mattina ) quando è stato raggiunto dai colpi di arma da fuoco. I carabinieri della compagnia Vomero sono intervenuti sul posto per avviare le indagini e comprendere la dinamica dell'aggressione.
