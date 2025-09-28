Sparatoria a Caivano don Patriciello | Due stese sono ‘terroristi' E il Prefetto rafforza la vigilanza
In prefettura riunione del Comitato Sicurezza dopo la stesa a Caivano. L'appello di Don Patriciello: "Ragazzi, fermatevi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: sparatoria - caivano
Caivano, sparatoria al Parco Verde: esplosi diversi colpi d'arma da fuoco, carabinieri sul posto
Momenti di panico al Parco Verde di Caivano per un'azione violenta avvenuta vicino al blocco B di viale Margherita. #caivano #pistoleri #sparatoria #cronacadinapoli #social #storie #ultimenotizie - X Vai su X
Sparatoria a Caivano: ritrovati otto bossoli nel luogo della stesa - facebook.com Vai su Facebook
Sparatoria a Caivano, don Patriciello: “Due stese, sono ‘terroristi'”. E il Prefetto rafforza la vigilanza - L’appello di Don Patriciello: “Ragazzi, fermatevi” "Due orribili stese questa sera. Da fanpage.it
Terra dei fuochi, Caldoro incontra don Patriciello e i comitati civici - Il presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, ha incontrato, nella chiesa del Parco Verde di Caivano (Napoli), i rappresentanti dei comitati dei comuni della Terra dei Fuochi. Segnala regione.campania.it