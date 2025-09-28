Sparate alla Meloni Scritta choc a Prato La Porta FdI | L’odio politico è frutto delle idee di sinistra
Se l’odio politico incentivato dai politici di sinistra con frasi e atteggiamenti aggressivi nei confronti dei politici di destra fosse davvero un’invenzione della Meloni, bisognerebbe chiedersi come mai tutti i giorni i segnali minacciosi, sui social e per strada, si susseguono sempre più inquietanti. Oggi una scritta “Sparate alla Meloni”, un esplicito invito a commettere atti di violenza contro la premier, è apparsa su una fermata dell’autobus a Prato, come ha denunciato Chiara La Porta, deputata di Fratelli d’Italia e vicepresidente di Goventù nazionale. “Sparate alla Meloni”, la frase di odio politico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
“Sparate alla Meloni”, la scritta choc a Prato
