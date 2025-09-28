Sparate alla Meloni la scritta choc a Prato
(Adnkronos) – 'Sparate alla Meloni' è la scritta comparsa alla fermata di via dei Palli a Prato e denunciata dalla deputata pratese Chiara La Porta (Fratelli d'Italia). "Non solo è un messaggio indegno, ma purtroppo descrive il clima di odio diffuso in città – afferma in una nota La Porta, candidata di Fratelli d'Italia alle . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: sparate - meloni
Le 30 peggiori sparate della settimana https://lespresso.it/c/politica/2025/9/26/stupidario-meloni-la-russa-santanche-salvini-vannacci/57205… arricchite dai tweet di @monicaguerzoni @salvini_giacomo @AUniversale @vitalbaa @davidemaggio @Gi Vai su X
#ottoemezzo Ecco perché il governo Meloni è uno tra i più longevi: la stoccata di Matteo Renzi alla premier - facebook.com Vai su Facebook
“Sparate alla Meloni”, la scritta choc a Prato - 'Sparate alla Meloni' è la scritta comparsa alla fermata di via dei Palli a Prato e denunciata dalla deputata pratese Chiara La Porta (Fratelli d'Italia). Riporta cn24tv.it
Giorgia Meloni furiosa con Piergiorgio Odifreddi per la frase su Charlie Kirk: "Commento disumano" - Omicidio di Charlie Kirk, botta e risposta tra la premier Giorgia Meloni e il matematico Piergiorgio Odifreddi ... Come scrive virgilio.it