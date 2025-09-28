Sparate alla Meloni la scritta choc a Prato

(Adnkronos) – 'Sparate alla Meloni' è la scritta comparsa alla fermata di via dei Palli a Prato e denunciata dalla deputata pratese Chiara La Porta (Fratelli d'Italia). "Non solo è un messaggio indegno, ma purtroppo descrive il clima di odio diffuso in città – afferma in una nota La Porta, candidata di Fratelli d'Italia alle . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it